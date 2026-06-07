CHP'deki 'mutlak butlan' krizi sürerken, basında çıkan Özgür Özel ekibinin “DSP’yi bize verin. Biz topluca CHP'den ayrılıp DSP'ye geçelim. DSP çatısı altında büyük bir TBMM grubu kuralım” haberleri siyasi kulisleri hareketlendirdi.

Konuyla ilgili SONSÖZ ‘den Abbas Satır’a açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir “Bu haber doğru değil. Böyle teklif yok. Ayrıca benim böyle bir teklif yapma yetkim yok” diye konuştu.

“HAKSIZLIĞA UĞRADIĞIMIZI ANLATTIK”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde CHP’ye mutlak butlan ve polis zoruyla CHP Genel Merkezine girilmesinin kanunsuz olduğunu, hukuka aykırı olduğunu anlattıklarını belirterek “DSP’yi ziyaret ettiğimizde bunları durumu anlattık. Uğradığımız haksızlıklar nedeniyle bazı arayışlar içerisine girmemiz normaldir. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ancak nasıl bir hukuksuzlukla karşı karşıya kaldığımızı ve kalabileceğimizi de öngörüyoruz. Görüşmemizde DSP’ye böyle bir teklifimiz söz konusu değildir. Ayrıca böyle bir teklifi götürmeye yetkim yok” diye konuştu.

TEKLİF HABERİ NEREDEN GELDİ

TGRT Haber Ankara Temsilcisi yayınlanan Taksim Meydanı programına bağlanan gazeteci Fatih Atik, Özgür Özel ve ekibinin temaslarıyla ilgili yeni kulis bilgileri paylaştı.

Fatih Atik'in Demokratik Sol Parti (DSP) kaynaklarına dayandırdığı kulis bilgisine göre; Özel ile birlikte hareket eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DSP'nin bir genel başkan yardımcısıyla görüşerek şu teklifi iletti: "Biz topluca CHP'den ayrılıp DSP'ye geçelim. DSP çatısı altında büyük bir TBMM grubu kuralım."

Atik, Günaydın'ın yıl sonuna kadar DSP'nin kongre kararı alarak partinin kendilerine teslim edilmesini ve ilk seçimlerde de mevcut DSP'li kadrolara milletvekili verilmesi vaadinde bulunduğunu söyledi.

İddiayı DSP Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili Önder Aksakal'a da sorduğunu belirten Atik, Aksakal'ın bu teklifin geldiğini doğruladığını ancak kendilerinin teklifi reddettiklerini belirttiğini aktardı.