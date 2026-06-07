Fatih Vezneciler’de 2016 yılında Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polisler, saldırının 10’uncu yılında Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Edirnekapı Şehitliği’nde anma programı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma törenine şehit aileleri, polis ekipleri, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi

Törende Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, şehit polisler için dualar edildi. Anma programı kapsamında şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Lokma ikramıyla program sona erdi

Duygusal anların yaşandığı törende, şehitler için lokma dağıtımı yapıldı. Anma programı, dualar ve ziyaretlerin ardından sona erdi.