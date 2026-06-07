Kaynak: DHA
Türk Cerrahtan Dünya Tıp Tarihinde Bir İlk
Prof. Dr. Oktar Asoğlu, İngiltere’de düzenlenecek 10’uncu Portsmouth Kolorektal Kongresi’nde canlı robotik kanser ameliyatı gerçekleştirecek. Operasyonun dünyanın farklı ülkelerinden cerrahlar tarafından online olarak izlenmesi bekleniyor.
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