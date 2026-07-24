Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Milli gelirimiz son 23 yılda dolar bazında 6 kat arttı. 1,6 trilyon doları aştık. Kişi başına milli gelirimiz 6 kat arttı ve 18 bin doları aştı ve ihracatımız mal ve hizmetler olarak geçen ay Haziran sonu yıllıklandırılmış 400 milyar doları aştı' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Şırnak'ta, valiliği ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Bir süre Vali Birol Ekici ile görüşen Bakan Bolat, ardından Şırnak Belediyesi ve MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından Bakan Bolat, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte bölgede huzur ve refahın daha da artacağını ifade ederek, 'Türkiye'mizin gözbebeği Güneydoğu Anadolu'muzda 40 yılı aşan bir terör belasıyla büyük bir mücadele verildi. Ve bugün hamdolsun Terörsüz Türkiye süreciyle milli birlik ve kardeşliğin güçlendirildiği, pekiştirildiği yeni bir aşamaya geçiyoruz. İnşallah bundan sonra halkımızın huzuru, refahı, esenliği için hep birlikte daha fazla çalışacağız. Böylesi bir süreçte bile değerli Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği son 23,5 yılda Türkiye'mizin her tarafına yapılan büyük hizmetler, eserler, Güneydoğu Anadolu bölgemize de Şırnak'ımıza da yapıldı. Gerek valimizin makamında gerek belediye başkanımızın makamında ve belediye binasında yapılan hizmetleri görselleriyle beraber gördük. Ve daha dün akşam 6 saatlik bir incelemeden sonra karanlıkta Şırnak şehir merkezine giriş yapmamıza rağmen yapılan hizmetler, yenilikler, eserler kendini gösteriyordu. Ve bu anlamda Şırnak'ın son 10 yılda muhteşem bir yenileme ve gelişme göstererek bölgenin yıldızı bir şehir haline geldiğini görmekten çok büyük kıvanç duyuyorum' dedi.

'HABUR TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ İHRACAT KAPILARINDAN BİRİ'

Habur Sınır Kapısı'nın Türkiye açısından stratejik önem taşıdığını belirten Bolat, 'Habur Sınır Kapısı, Türkiye'nin en önemli iki gümrük kapısından, en önemli iki ihracat kapısından birisi. Biri Habur'dur, diğeri Edirne'deki Kapıkule'dir. Ve 2019 yılında yenilenmiş haliyle hizmete giren Habur Gümrük Kapısı Türkiye'yi Ortadoğu'ya Körfez'e bağlayan çok önemli bir ulaşım koridorudur. İnşallah Irak'ın Basra Körfezi'nden başlayacak 'Kalkınma Yolu' projesi de yine Şırnak'a kadar uzanacak. Körfez Savaşı'nın son 5 aydır gösterdiği yıkım ve acıların bir an önce son bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyoruz ve tarafları barışa, ateşkese, sağduyuya davet ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuda büyük gayretler sarf ediliyor. Bitiminde inşallah kalkınma, gelişme, ticaret, ulaşım, enerji hatları, petrol, doğalgaz, boru hatları genişletilecek, büyütülecek, yenileri yapılacak. Kalkınma Yolu yatırımları başlayacak. Türkiye Nusaybin Gümrük Kapısı'nın da inşallah Suriye tarafı çalışmaları bitirince yıl sonunda açılması için biz de gayret ediyoruz. Bizim taraf hazır. Bu çabalarla inşallah bölgemizde ticaret, ulaşım, lojistik artacak, refah artacak' diye konuştu.

'TRANSİT TİCARETTE TIR SAYISI ARTIYOR'

Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmaların ardından transit ticarette önemli hareketlilik yaşandığını belirten Bolat, 'Bu Körfez Savaşı'nın bize getirdiği önemli bir hamle de şu oldu. Suudi Arabistan'la yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılarak, Suudi Arabistan transit ticaretin kapısını açtı. TIR şoförlerimize, nakliyecilerimize transit vizelerini başlattı. Gerek Hatay'dan, Kilis'ten, Suriye, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, hatta Irak, Kuveyt, Katar, Umman, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, bütün Körfez'e ve Ortadoğu'ya transit ticaret hızla başladı ve her gün TIR sayısı artarak hızlanıyor. Aynı şekilde yine Suudi Arabistan'la yaptığımız anlaşma çerçevesinde, Türkiye'den Şırnak, Habur, Silopi, Irak ve Kuveyt'e ve diğer Körfez ülkelerine uzanan transit ticaret başlamış durumda. Zaten bunu TIR sayılarının her ay artmasıyla görebiliyoruz. İlk 6 ayda ortalama 2 bine yakın TIR giriş, 2 bine yakın TIR çıkış yaparken Temmuz ayında ilk 22 günde ortalamalar 2 bin 500'ü girişte ve çıkışta aşmış durumda' dedi.

'23,5 YILDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR HAYATA GEÇİRİLDİ'

Türkiye'nin son 23,5 yılda farklı alanlarda önemli yatırımlara imza attığını ifade eden Bolat, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 103 yıllık tarihinde çok partili dönemde seçimlerle iktidara gelen gerek merkezi hükümetle, gerekse başkanlık sistemi, gerekse belediyelerde, mahalli idarelerde 23,5 yılı tamamlayan başka bir lider ve başka bir hükümet olmadı. Bu nasıl oldu? Halkımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında verilen güvenle, halkımıza verilen huzur ve asayişle, Türkiye'yi yolundan saptırmaya çalışarak gerek siyasi çatışmalar gerekse terörle Türkiye'yi yolundan döndürmeye çalışanlara karşı verilen 'Terörsüz Türkiye' mücadelesiyle ve tarımdan sanayiye, hizmetlerden ulaşıma, enerjiden çevreye, gençlikten sosyal hizmetlere, aileye, yaşlılarımıza, esnafımıza, çiftçimize, emeklimize, KOBİ'lerimize, sanayicilerimize, madencilerimize verilen desteklerle bunlar başarıldı. Bu başarılar dikensiz gül bahçesinde elde edilmedi. Hükümetimizi devirmek için yapılan darbe teşebbüsleri, dönen dolaplar ve kurulan altılı sekizli masalar, hep Türkiye'yi yolundan döndürme hesaplarıydı. Makam ve rant hesaplarıydı. Bizim bir tek hesabımız vardı. Rabbimizin, Allah'ımızın rızasını kazanmak, milletimizin duasını kazanmak, halkımıza eserler, hizmetlerle ve icraatlarla hizmet etmek. Onun için umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti olmaya devam ediyor' ifadelerini kullandı.

'MİLLİ GELİR 1,6 TRİLYON DOLARI AŞTI'

Bakan Bolat, son 23 yılda milli gelirden ihracata, istihdamdan tarım ve sanayi üretimine kadar birçok alanda önemli artışlar sağlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

'Milli gelirimiz son 23 yılda dolar bazında 6 kat arttı. 1,6 trilyon doları aştık. Kişi başına milli gelirimiz 6 kat arttı ve 18 bin doları aştı. Ve ihracatımız mal ve hizmetler olarak geçen ay Haziran sonu yıllıklandırılmış 400 milyar doları aştı. İstihdamımız 32 milyon 500 bine ulaştı. Devraldığımızda 2002'de 21 milyon istihdam vardı. Tarımda üretimimiz dolar bazında 3 kat arttı. Sanayide üretimimiz dolar bazında 6 kattan fazla arttı. Bunlar ülkemizin güçlü, başarılı, güven veren, çalışkan, atom karınca gibi çalışan, bal arısı gibi bal yapan, üreten, hizmetler sağlayan bir iktidarın kısa bir sürede neler başarabileceğinin somut göstergeleridir'