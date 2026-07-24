CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kağıt toplayan insanların da mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur' ifadelerini kullandı.