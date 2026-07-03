Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Şehri unvanına sahip Kızılcahamam, çevre dostu projeleriyle örnek olmaya devam ediyor. 1 Temmuz itibarıyla uygun cam, plastik ve metal içecek ambalajları için depozito iade bedelinin 1 TL olarak uygulanmaya başlanmasının ardından ilçedeki DOA Depozito İade Makineleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlar, kullanılmış içecek ambalajlarını DOA Depozito İade Makinelerine teslim ederek her bir uygun ambalaj için 1 TL depozito iadesi alırken, aynı zamanda geri dönüşüm sistemine katkı sağlıyor.

Başkan Süleyman Acar: Çevre Dostu Projelerimizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sıfır atık vizyonunu güçlendiren uygulamaların vatandaşlar tarafından sahiplenilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çevreye duyarlı projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Acar, Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Şehri olan Kızılcahamam'ın çevre alanındaki öncü kimliğini yeni yatırımlar ve sürdürülebilir projelerle daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Depozito İade Sistemi Hem Çevreyi Koruyor Hem Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Doğal yaşamın korunmasını esas alan belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kızılcahamam Belediyesi, geri dönüşüm projeleriyle çevre bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor. DOA Depozito İade Makinelerine gösterilen yoğun ilgi, geri dönüşüm kültürünün toplumda güçlü bir karşılık bulduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililer, sistemin vatandaşlara ekonomik kazanç sağlamasının yanı sıra atıkların kaynağında ayrıştırılmasını teşvik ederek sürdürülebilir çevre hedeflerine önemli katkı sunduğunu belirtti.