Sanatçı Tuğkan, sosyal medya üzerinden bir kullanıcının son dönemlerde adı sıklıkla çıkardığı şarkılarla anılan Emir Can İğrek hakkında sorduğu soruya hiç beklenmedik bir yanıt verdi.

'Emir Can İğrek ile düet gelir mi?' sorusuna "Bana düet için iyi vokaller önerin lütfen" şeklinde cevap vererek sert bir çıkış yapan Tuğkan, sosyal medyada Emir Can İğrek fanları tarafından eleştiriye yağmuruna tutuldu.

Yaşanan durum karşında Yakışıklı şarkıcı Emir Can İğrek sessizliğini kurken, beklenmedik cümleleri sarf eden Tuğkan'dan da herhangi bir açıklama gelmedi.