Kaza, 24 Haziran'da Kaleardı Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. M.A. (20) idaresindeki 58 AGR 089 plakalı motosiklet, virajlı yolda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü M.A. ile arkasında bulunan İsmail Mete Gelöz, motosikletten savruldu. Metrelerce sürüklenerek karşı şeride geçen 2 kişiye, T.Y. yönetimindeki 58 TC 805 ve H.G. idaresindeki 58 AFH 235 plakalı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.A., Sivas Numune Hastanesi'nde, İsmail Mete Gelöz ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İsmail Mete Gelöz, bu sabah kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA