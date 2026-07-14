CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasının ardından milletvekilleri ve partililerle birlikte Ankara Kuğulu Park'tan Çankaya Belediyesi'ne yürüdü. Yürüyüş sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, 'Çankaya, herhangi bir ilçe değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanları gözünü yumup uyuduğunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Çankaya Köşkü'nü, partisinin genel merkezini, tüm siyasi partilerin genel merkezlerini ve en önemlisi Anıtkabir'i Çankaya Belediye Başkanı'na emanet ederler. Uykuya öyle dalabilirler. O kadar güvendiğiniz birisi değilse Çankaya Belediye Başkanı, gözünüze uyku girmez. Biz Genel Başkan olarak, parti yönetimi olarak, Çankaya ilçe yönetimi, Ankara il yönetimi olarak Hüseyin Can'ın görevi başında olduğu her gün içimiz rahat uyuduk' diye konuştu.

'HEPİMİZ HÜSEYİN'E GÜVENDİK'

Özel, belediye binası önünde yaptığı konuşmada, Hüseyin Can Güner'in babasını 1 yaşında kaybettiğini, annesinin ise infaz koruma memuru olduğunu, kendisinin de hukuk fakültesini dereceyle bitirdiğini anlattı. Özel, 'O Hüseyin avukat oldu, bütün davalarımı ona verdim. O Hüseyin avukat oldu, hepimiz kendisine güvendik. O Hüseyin avukat oldu, kazanılamaz denen davaları kazandı. Önemli başarılar gösterdi. O Hüseyin avukat oldu, anası halen daha mütevazı zor görevini yapmaya, mütevazı hayatını yaşamaya devam etti' ifadelerini kullandı.

'SİPARİŞ EDİLEN KÖTÜLÜK HAYATA GEÇİRİLDİ'

Çankaya halkının en genç adayı seçtiğini söyleyen Özel, şöyle devam etti:

'Eğri oturup doğru konuşalım sayın Erdoğan. İki senedir Ankara'da 'Çankaya'ya operasyon yapın, Çankaya'yı alın. Çankaya'ya operasyon yaparak Özgür Özel'in canını yakın' lafını duymayan, bilmeyen kimse yok. Son atamalara kadar, konuşacağız, eğri oturup doğru konuşacağız. Sonra son atamalara kadar Ankara'daki başsavcı, vekilleri, savcılar 'Biz belediyelerin usulüne uygun denetimle önümüze gelen raporuna dava açılmasına göre bakarız. Suçüstü olmadan, rüşvete suçüstü falan olmadan iddia ile, gizli tanıkla, onunla bununla ne yapalım?' dediler diye yargıdaki çetenin hedefi oldular. Son atamalarda Ankara'da yeni bir düzen kuruldu. O düzen İstanbul'daki sistemi Ankara'ya getirmenin düzeniydi. Bugün Çankaya Belediyesi'ne yapılan operasyon bir siparişin, uzun süredir sipariş edilen bir kötülüğün hayata geçirilmesinden başkası değildir.'

'HAŞA YAPMAM AMA BİLAL BEY'E YAPILSA NE HİSSEDERSİN'

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, 'Rakibiz ya, bir gün güç elimde olsa, elimdeki güçle suçu ve günahı yokken ben geldiysem Bilal Bey'i evinden, çocuğunun ve eşinin önünden aldırsam, haksız yere içeri koysam, sırf sana kinimden, seni yenemedim diye, seninle baş edemedim diye evladına saldırsam, torununa saldırsam, tövbe haşa yapmam, yapmayacağım ama bu yapılsa ne hissedersin sen Tayyip Efendi, onu hissediyorum şu anda. Şu kadarcık vicdan varsa, şu kadarcık Allah korkusu varsa, şu kadarcık yiğitlik varsa bırak Hüseyin'i. Gel hesaplaş, Özgür Özel burada' ifadelerini kullandı.

'TEK GÜVENCEM BU MİLLETİN VİCDANIDIR'

Milletin haksızlıklara tahammül edemeyeceğini vurgulayan Özel, şunları söyledi:

'Bir kez daha söylüyorum; siyasi hesaplaşmanın tarafı aileler, evlatlar olamaz. Olunacaksa mertçe rakip olunur, mücadele edilir. Yargı kullanılarak, polis kullanılarak, devlet gücüyle iftira atarak bu işler olamaz. Bundan sonrası için tek güvencem bu milletin vicdanıdır, bu milletin insafıdır. Televizyonu başında bu haksızlıkları gören, üzülen, 'Ben ne yapabilirim?' diyen varsa, ona sizi gösteriyorum. Bunu yapabilirsiniz, bunu. Olmanız gereken, çağrıldığınız yere gelin. İradenize sahip çıkın. Seçtiklerinize sahip çıkın. Bundan sonra haksızlıklar büyüyebilir. Haksızlıklar büyürse meydanları büyütmeye var mıyız? Haksızlık, hukuksuzluk büyürse sokaklarda, meydanlarda, olmamız gereken her noktada çoğalmaya var mıyız? Bütün Türkiye'de adalet talebi sel olup akıyor. Halkın coşkun akan selini kimse durduramaz. Bu selin içinde yerimizi alacak mıyız? Bütün haksızlıklara karşı haklının, mağdurun, mazlumun arkasında duracak mıyız?'

'ERDOĞAN, SANA YAPMAYACAĞIMIZI BİZE YAPMA'

Vatan evlatlarına sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Özel, 'Sayın Erdoğan ben bu akşam yastığa başımı koyduğumda ne yaptığımı bilerek, seçtiğime güvenerek, evladıma inanarak uyuyacağım. Sen bu akşam başını yastığa koyduğunda ve senin adına yarın karar verecekler. Yastığa başını koyduğunda, bu dosyadan bir gencin özgürlüğünün kısıtlanmasını bir iktidar yarışına kurban edeceklerse, onlar bu akşam rahat uyuyacaklar mı? Sayın Erdoğan sana soruyorum; yastığa başını koyup bu haksızlığa rağmen uyuyabilecek misin? Senin torunun neyse Hüseyin Can benim evladımdır. Sana yapmayacağımızı bize yapma. Bundan sonra da bir daha masumların canını yakma. Son sözüm budur' diye konuştu.