Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak ve kurmaylarının yürüttüğü yoğun görüşmeler neticesinde, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Mali Kriz 700 Bin Euro’ya Çözüldü

Kırmızı-siyahlı yönetimin titizlikle yürüttüğü fesih operasyonunun finansal detayları ve ödeme planı şu şekilde netleşti:

Fesih Bedeli: Gençlerbirliği yönetimi, Onyekuru’yu 700 bin Euro ödeme karşılığında sözleşmesini feshetmeye ikna etti.

Kalan Alacaklar: Futbolcunun gelecek sezondan kalan 240 bin Euro'luk alacağı da bu anlaşma kapsamında kendisine ödenecek.

Ödeme Planı (Taksitlendirme): Kulübün mevcut nakit akışını zorlamamak adına Henry Onyekuru’nun tüm alacakları Ocak ayına kadar vadeli olacak şekilde taksitlendirildi.

Kasada Kalan Devasa Rakam: 2.5 Milyon Euro Tasarruf

Bu fesih hamlesi, başkent ekibini gelebilecek çok büyük bir mali yükümlülükten de kurtarmış oldu. Kulüpten sızan bilgilere göre; Nijeryalı futbolcu eğer takımda kalmaya devam etseydi, net maaşının üzerine eklenecek sigorta pirimleri, stopaj ve ağır vergilerle birlikte Gençlerbirliği'nin kasasından tam 2.5 milyon Euro nakit çıkışı gerçekleşecekti.

Başkan Arda Çakmak ve ekibi, bu kritik sözleşme fesihiyle hem kadro planlamasında yer almayan bir isimle yolları ayırdı hem de kulübü devasa bir ekonomik zarara uğramaktan son anda kurtardı.