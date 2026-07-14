Erzurum'da hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 33 öğrenci, umre ziyaretiyle ödüllendirildi. Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Erzurum Şubesi öncülüğünde, hayırsever tur şirketlerinin desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon kapsamında 16'sı kız, 17'si erkek olmak üzere toplam 33 hafız, 15 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı.

Yaklaşık üç yıl süren hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayarak sınavı geçen öğrenciler için Erzurum Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Hafızların yanı sıra aileleri, eğitmenleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.

Hafızlar Dualar ve İlahilerle Uğurlandı

Program kapsamında hafız öğrenciler salavatlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Kurs hocaları tarafından ilahiler seslendirilirken, İsmail Tataroğlu da gazel okudu. Veysel Karani Camii İmam Hatibi Necmettin Baysal'ın yaptığı duanın ardından hafızlar aileleriyle vedalaşarak pasaport işlemlerinin ardından kutsal topraklara hareket etti.

"Allah Herkese Nasip Etsin"

Hafızlığını tamamladıktan sonra umreye gitmenin mutluluğunu yaşayan 12 yaşındaki Abdulsamed Başçı, ilk kez ailesinden bir kişinin kutsal topraklara gitme fırsatı yakaladığını belirterek, "Çok mutluyum. Hafızlığımı tamamladım ve sınavı başarıyla geçtim. Allah herkese bu duyguyu yaşamayı nasip etsin. Ailemden daha önce giden olmamıştı, bana nasip oldu. İnşallah onlar da gider." ifadelerini kullandı.

EHAD: "Türkiye'de Bir İlke İmza Attık"

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Erzurum Şube Başkanı Muhammed Erkam Koç ise organizasyonun hafızlık eğitimini teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Koç, hayırsever tur şirketlerinin katkılarıyla 33 hafız öğrencinin ücretsiz umreye gönderildiğini ifade ederek, "Türkiye'de örnek bir projeyi hayata geçirdik. Amacımız, hafızlığını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi manevi bir ödülle buluşturmak ve gençleri hafızlık eğitimine teşvik etmektir." dedi.