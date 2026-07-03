Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalan devlet korumasındaki çocuklar, Muharrem ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla mutfağa girerek aşure yaptı.

Tarif defterlerinden yararlanarak malzemeleri özenle hazırlayan çocuklar, büyük bir titizlikle pişirdikleri aşureleri ilk olarak birlikte yaşadıkları arkadaşlarına ikram etti. Daha sonra hazırlanan aşureler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline de dağıtıldı.

"Paylaşmayı yaşayarak öğreniyorlar"

Çocukların hazırladığı aşureleri tadan ve etkinliğe katılan Hasan Aykut, Muharrem ayının toplumda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Devlet korumasındaki çocukların milli ve manevi değerleri uygulamalı etkinliklerle öğrenmelerine önem verdiklerini belirten Aykut, bu tür organizasyonların çocukların sosyal gelişimine de önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Birlik ve kardeşlik vurgusu

Hasan Aykut, birlikte üretmenin ve paylaşmanın çocuklara dayanışma kültürünü kazandırdığını belirterek, aşurenin farklılıkların aynı kazanda berekete dönüşmesini simgeleyen önemli bir gelenek olduğunu dile getirdi.

Muharrem ayı kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, çocukların hem geleneksel değerleri yakından tanımasına hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşamasına katkı sağladı.