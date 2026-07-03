Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Maltepe ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldığı öne sürülen bir kadın sokakta çevredekilere sözlü sataşmalarda bulunarak iş yerlerine girdi.

Kuaför dükkanını açmak için iş yerine gelen Umut Can Ercan ise kadının fenalaşarak baygınlık geçirdiğini görünce, o sırada yoldan geçen ambulansı durdurup sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık görevlilerine hakaret edip saldırmaya çalıştı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına müdahale etmek isterken beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Bilinci yerine geldikten sonra sağlık çalışanlarına küfür ve hakaret ettiği belirtilen kadın, görevlilere fiziki saldırıda bulunmaya çalıştı.

Yaşanan gerginlik sırasında çevrede bulunan vatandaşlar da büyük şaşkınlık yaşadı.

Park halindeki araçlara zarar verdi

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öfkesi dinmeyen kadın, bu kez sokakta park halinde bulunan araçlara vurup zarar verdi. Daha sonra küfürler savurarak bölgeden ayrılan kadın, geride maddi hasar bıraktı.

Olayın tamamı ise kuaför dükkanının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kuaför yaşananları anlattı

Kadına ilk müdahaleyi yapmak için çaba gösteren kuaför Umut Can Ercan, sabah iş yerine gelirken kadının dengesiz hareketler sergilediğini fark ettiğini söyledi. Kadının önce çevredeki bir iş yerinde taşkınlık çıkardığını, ardından kendi dükkanının önüne geldiğini belirten Ercan, sigara ve çakmak istediğini, kısa süre sonra ise aniden bayıldığını ifade etti.

Durumu görünce ambulansı durdurarak sağlık ekiplerini çağırdığını anlatan Ercan, müdahale sırasında kadının bir anda ayağa kalkarak sağlık çalışanlarına hakaret ettiğini ve saldırmaya çalıştığını dile getirdi. Kadının daha sonra park halindeki araçlara zarar verip küfür ederek olay yerinden uzaklaştığını söyleyen Ercan, yaşananların güvenlik kameralarınca kaydedildiğini belirtti.