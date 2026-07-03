Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) düzenlenen "Haziran Ayı Dış Ticaret Verileri" basın toplantısında ihracat, ithalat ve dış ticaret rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracatta tarihi bir başarıya imza attığını belirten Bolat, yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının ilk kez 400 milyar dolar sınırını aştığını söyledi.

Türkiye'nin Mal ve Hizmet İhracatı 400 Milyar Doları Geçti

Bakan Bolat, haziran ayında ihracatın yüzde 21,9 artışla 24 milyar 940 milyon dolara ulaştığını belirterek, bunun haziran ayları için tüm zamanların rekoru olduğunu ifade etti.

İlk 6 aylık ihracatın 136,1 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Bolat, yıllıklandırılmış mal ihracatının ise ilk kez 278 milyar dolara çıktığını söyledi.

Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatında da tarihi bir eşiği geçtiğini vurgulayan Bolat, "Haziran sonu itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımız 400,3 milyar dolara ulaştı. Bu, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gerçekleşen önemli bir başarıdır." dedi.

Haziran Ayı İthalatı 35,3 Milyar Dolar Oldu

Haziran ayında ithalatın yüzde 23,1 artışla 35,3 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, bu rakamın tarihin en yüksek ikinci haziran ayı ithalatı olduğunu söyledi.

Ocak-haziran döneminde ithalatın yüzde 4,6 artışla 189,2 milyar dolara ulaştığını aktaran Bolat, dış ticaret hacminin ise haziran ayında 60 milyar dolar, yılın ilk yarısında ise 325 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Haziran ayında dış ticaret açığının 10,4 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 70,6 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Yüksek Teknolojili İhracatta Rekor

Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının artışını sürdürdüğünü belirten Bolat, yıllıklandırılmış bazda bu alandaki ihracatın 116,2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Bu rakamın tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu vurgulayan Bolat, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payının yüzde 44'e ulaştığını ifade etti.

Otomotiv İhracatta Liderliğini Korudu

İlk 6 aylık dönemde sektör bazında otomotivin 22,2 milyar dolarlık ihracatla ilk sıradaki yerini koruduğunu belirten Bolat, kimyevi maddeler sektörünün 20,5 milyar dolar, elektrik-elektronik, makine ve bilişim sektörünün ise 10,4 milyar dolarlık ihracata ulaştığını söyledi.

Yılın ilk yarısında 27 sektörün 15'inde ihracat artışı gerçekleştiğini belirten Bolat, hazır giyim sektöründeki daralmanın ise önemli ölçüde yavaşladığını ifade etti.

Körfez Ülkelerine İhracatta Güçlü Toparlanma

Türkiye'nin ihracat pazarlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, yılın ilk 6 ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa olduğunu söyledi.

Haziran ayında Körfez ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 41 arttığını belirten Bolat, savaşın etkilerinin ardından bölgede ihracatta yeniden güçlü bir toparlanma yaşandığını dile getirdi.

Türkiye Hizmet İhracatında Dünyada İlk 6'da

Hizmet ihracatındaki büyümenin cari dengeye önemli katkı sağladığını vurgulayan Bolat, Türkiye'nin hizmet ticaretinde en fazla fazla veren altıncı ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

Bu yıl hizmet ihracatında 128 milyar dolar hedeflediklerini belirten Bolat, yıllıklandırılmış hizmet ihracatının haziran sonu itibarıyla 122,3 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

AB'nin Yeni Düzenlemelerinde Türkiye Muafiyet Kazandı

Avrupa Birliği'nin yürürlüğe koyduğu yeni çelik ve e-ticaret düzenlemelerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bolat, Türkiye'nin yoğun diplomatik girişimleri sonucunda önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi.

AB'nin 150 avronun altındaki e-ithalat ürünlerine getirdiği yeni gümrük vergisi uygulamasından Türkiye'nin Gümrük Birliği kapsamında muaf tutulduğunu belirten Bolat, bu sayede Türk e-ihracatçılarının Avrupa pazarındaki rekabet gücünü koruyacağını ifade etti.

Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ihracatı artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, mal ve hizmet ihracatında yeni rekorlar hedeflediklerini sözlerine ekledi.