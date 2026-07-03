AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Osmaniye'de düzenlenen "Bir Sofrada Cebelibereket Osmaniye" programında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Uygur, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte etkinliğini artırdığını belirterek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Program öncesinde açıklamalarda bulunan Uygur, 6 Şubat depremlerinin ardından Osmaniye'de yürütülen çalışmalar sayesinde yaraların büyük ölçüde sarıldığını belirterek, devletin tüm kurumlarıyla kentin yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

"Türkiye Artık Masada Yön Veren Bir Ülke"

Türkiye'nin dış politikada her geçen gün daha güçlü bir konuma ulaştığını ifade eden Belgin Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli menfaatleri esas alan bağımsız bir dış politika izlendiğini söyledi.

Uygur, "Türkiye bugün kendi istikametini kendisi belirleyen, milli menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan güçlü bir ülkedir. Bölgesinde sözü dinlenen, masada yön veren, insani diplomasiyi etkin şekilde kullanan ve krizlerde çözüm üreten bir ülke konumundadır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı Hedefleri Doğrultusunda Çalışmalar Sürecek"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yaşanan sorunlarda arabulucu rolü üstlendiğini belirten Uygur, ülkenin uluslararası alandaki etkinliğinin artarak devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Uygur, güçlü Türkiye hedefi için kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.

Basına kapalı devam eden programda Belgin Uygur, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek görüş, talep ve önerilerini dinledi.