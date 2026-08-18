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Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu toplam 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Tahir Gözek (62) yönetimindeki 38 BZ 042 plakalı, fındık işçilerini taşıyan minibüs ile Murat Özşimşek (40) idaresindeki 35 DC 5752 plakalı otomobil, şerit ihlali nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi.

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