Özgür Özel başkanlığında YENİ Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM), Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı gerçekleştirdi. Saat 14.00’de başlayan toplantı saat t 16.30’da sona erdi.

Toplantının ardından YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Emre toplantıda Etimesgut Belediyesi ile Menderes Belediyesinde Başkanvekili seçimlerinin sonuçları konusunun görüşüldüğü belirterek "Etimesgut'ta da Menderes'te de gördüğümüz tablo açık. CHP'de görev yapan meclis üyelerinin AK Parti adayına oy vermesi sonucunda Menderes Belediyesi, MHP'yle birlikte iktidar safına geçmiş oldu. Siyaseti bilen, okuyan, anlayan herkes çok rahat görebilir ki aralarında bir anlaşma var. Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar." diye konuştu

Emre, basın açıklamasında partisinin güncel verilerine ilişkin bilgiler paylaştı. Emre'nin aktardığına göre, YENİ Parti'ye üye olan kişi sayısı 300 bini aştı. Emre, partisine katılan belediye sayısının da 236'ya ulaştığını açıkladı. Emre ayrıca bu sayının 300'e çıkacağını belirtti.

Zeynel Emre şunları söyledi

"Türkiye şüphesiz zor durumdadır. Ancak çözümsüz değildir. Çözümün adresi YENİ Parti'dir, Yeni Parti'nin kadrolarıdır, politikalarıdır. Önümüzdeki dönemde eylül ayından itibaren Yeni Parti tüm kadrolarıyla birlikte sahada örgütlenmesini tamamlamış bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacaktır. Partimizin şu ana kadar gelmiş olduğu durumla ilgili gerek örgütlenme gerekse de üye sayısıyla ilgili de sizlere bilgi vermek isterim.

Değerli arkadaşlar, biz online üyeliği burada ifade etmiştim bir önceki basın toplantısında. Telefondan bir uygulamayla, Yargıtay'dan da onaylanacak şekilde 4 dakikalık bir sürede gerçekleştirme imkanımız var. Ve Türk siyasal yaşamında kurulduğu an itibariyle kısa sürede bu kadar ilgi gören başka hiçbir parti olmamıştı.

Sadece online üyelik açıldıktan bu ana kadar 125 bin üyelik gerçekleşti. Yani bu rakamı şöyle, sadece bakın kısa bir süre için 125 bin üyeliği şöyle düşünün. 125 bin kişi düzenli aidat vermek üzere partimize üye olmuştur. Aidatını vererek. Ve burada da yani bir önceki, bu plan öncesi dönemden örnek vereyim. Orada 2 milyon üye vardı.

"300 BİNİ AŞTI"

"Yine şu ana kadar manuel şekilde yani örgütlerin, ilçelerin kısa sürede dağıttığımız ve dönüş yapılan üyeliklerle birlikte üye sayımızın 300 binin üzerine çıktığını görüyoruz. Dediğim gibi yani siyasal yaşamımızda bu ilk ve rekor. Hiçbir zaman bu kadar hızlı örgütlenen ve bu kadar hızlı büyüme eğilimi gösteren hiçbir siyasi parti olmamıştır.

Her akşam 8'de saymanımız bir açıklama yapıyordu. 20. gün itibariyle bu akşam 8'de de bağış miktarını ve bağışçı sayısını sizlerle paylaşacak. Yine Genel Başkanımız bu hafta itibariyle Sakarya ve Kocaeli'nde iki saha çalışması planlanıyor. Ancak henüz kesinleşmedi. Kesinleştikten sonra onların da günü ve saati...

Yine Genel Başkanımız bu hafta itibariyle Sakarya ve Kocaeli'nde iki saha çalışması planlanıyor. Ancak henüz kesinleşmedi, kesinleştikten sonra onların da günü ve saati duyurusu yapılacak.