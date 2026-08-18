NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Medyapım imzalı fenomen dizi “Yeraltı”, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Eylül ayının başında sete çıkması planlanan dizinin kadrosuna İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu'nun ardından usta oyuncu Ekrem Tamer de dahil oldu.

İsmail Hacıoğlu'nun babasını oynayacak

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu ise Berna Aruz'un kaleme aldığı “Yeraltı” dizisinde yeni bir oyuncu transferi gerçekleşti. Kulislerden edinilen bilgilere göre Ekrem Tamer, dizide İsmail Hacıoğlu'nun hayat vereceği karakterin babası olarak izleyici karşısına çıkacak.

Yeraltı'nın oyuncu kadrosu güçleniyor

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen “Yeraltı”, dikkat çeken hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merak konusu oldu. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer'i bir araya getiren dizinin çekimlerinin eylül ayı başında başlaması bekleniyor.