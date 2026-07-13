Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan emekli resim öğretmeni Neşat Demircan, sanatını yalnızca estetik bir uğraş olarak değil, toplumsal farkındalık oluşturmanın bir yolu olarak görüyor. Yaklaşık 26 yıl resim öğretmenliği yaptıktan sonra emekliye ayrılan Demircan, meslek hayatında başladığı rölyef çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gazi Üniversitesi'nden mezun olan Demircan, emekliliğinin ardından hem resim hem de rölyef alanında üretmeye devam ederek bugüne kadar yaklaşık 70 eser hazırladı.

Tarihten Günümüze Uzanan Konuları İşliyor

Demircan'ın ilk rölyef çalışması Kurtuluş Savaşı'nı konu alırken, sonraki eserlerinde Sarıkamış Harekatı, Çanakkale Savaşı, Atatürk, kahraman komutanlar, 15'liler, savaş döneminde kadınların fedakarlıkları ve yoksulluk gibi tarihi olayları sanatına taşıdı.

Sanatçı, kültürel değerleri de unutmayarak Aşık Veysel ve türkülerden ilham aldığı eserlerin yanı sıra, kadına yönelik şiddet, çocukların yaşadığı sorunlar ve teknoloji ile cep telefonu bağımlılığı gibi günümüzün önemli toplumsal meselelerini de rölyeflerine yansıttı.

Oltu'nun Hafızasını Kara Kalemle Ölümsüzleştirdi

Rölyef çalışmalarının yanı sıra kara kalem portreler de hazırlayan Neşat Demircan, Oltu'da yaşayan yaklaşık 100 akademisyen, yazar, sanatçı ve vatandaşın portresini çizerek ilçenin kültürel hafızasına katkı sundu.

"Rölyefin Anlatım Gücü Çok Daha Etkili"

Rölyef sanatının izleyici üzerindeki etkisinin daha güçlü olduğunu belirten Demircan, üç boyutlu anlatımın mesajın daha kolay ulaşmasını sağladığını ifade etti.

Eserlerinde çok sayıda figüre yer verdiğini söyleyen Demircan, yağlı boya çalışmalarında bu kadar yoğun figür kullanımının zor olduğunu, rölyef tekniğinin ise aynı eserde onlarca karakteri bir araya getirerek anlatımı güçlendirdiğini dile getirdi.