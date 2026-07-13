Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son günlerde sosyal medyada yayılan "İstanbul'da bugünlerde deprem bekleniyor" iddialarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ercan, söz konusu söylentilerin toplumda kaygıyı artırdığını belirterek, çok sayıda vatandaşın kendisini aradığını ifade etti. Paylaşımında, "Birileri İstanbul'da bugünlerde deprem bekleniyor diye bir söylenti çıkartmış. Halk tedirgin olmuş, uyuyamıyor. Sürekli beni arıyorlar" ifadelerini kullandı.

Depremlerin günü ve saatine ilişkin kesin tahmin yapılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Ercan, "Hangi gün, hangi saatte deprem olacağına ilişkin bir bilimsel kestirim yok. Lütfen bilim adamlarını dinleyin" çağrısında bulundu.

Birileri İstanbul’da bugünlerde deprem bekleniyor diye bir söylenti çıkartmış. Halk tedirgin olmuş, uyuyamıyor. Sürekli beni arıyorlar. Hangi gün, hangi saatte deprem olacağına ilişkin bir bilimsel kestirim yok. Lütfen bilim adamlarını dinleyin. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) July 13, 2026

Uzmanlar, deprem riskine karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış iddialar yerine resmi kurumlar ve alanında uzman bilim insanlarının açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.