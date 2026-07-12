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Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, laboratuvar sonuçlarının incelemenin seyrini belirlemesi bekleniyor.

Ekipler, otelde servis edilen yiyeceklerden ve su sisteminden numuneler alarak laboratuvar incelemesine gönderdi. Analiz sonuçlarının ardından zehirlenmenin nedeni netlik kazanacak.

Hastanede tedavileri süren kişilerin rahatsızlığının gıda ya da sudan kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Kuşadası'nın Karaova Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Rahatsızlanan kişilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine otele sevk edilen sağlık ekipleri, zehirlenme şüphesi bulunan 28 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 28 kişi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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