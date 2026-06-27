AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle Kuşadası'nda özel bir hastanede tedavi altında bulunan Engin Berberoğlu, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Berberoğlu'nun vefat haberi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kuşadası'nda büyük üzüntü yarattı.

Kuşadası'nda iki dönem belediye başkanlığı yapan Berberoğlu'nun cenazesinin, pazartesi günü Hanım Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.