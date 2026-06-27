İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen “Haksızlığa, Hukuksuzluğa, Adaletsizliğe Bayrak Açıyorum” mitinginde yaptığı konuşmada hem iktidara hem de terörle mücadele ve siyaset tartışmalarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Dervişoğlu, Türkiye’nin “ahlaki ve siyasi bir çıkmazdan geçtiğini” savunarak sert ifadeler kullandı.

“Türkiye’yi bölmek isteyenlere bayrak açıyorum”

Konuşmasında terör ve siyaset üzerinden yürüyen tartışmalara değinen Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Terörü ve teröristi kollayanlara, ‘Terörsüz Türkiye’ yalanıyla Türkiye’yi bölmek isteyenlere bayrak açıyorum. Bu vatanın ekmeğini yiyip ona ihanet edenlere, siyasi ikbali için devletin temeline dinamit koyanlara bayrak açıyorum.”

Dervişoğlu, bu söylemlerinin Cumhuriyet, üniter yapı ve devletin birliği için olduğunu vurguladı.

“Devlet aklı, dokunulmazlık zırhı değildir”

Konuşmasında “devlet aklı” kavramına da eleştiri getiren İYİ Parti lideri, bu ifadenin iktidar tarafından yanlış kullanıldığını savundu:

“Devlet aklı denilen şey, bir partinin menfaatini devletin menfaati gibi sunmak değildir. Devlet aklı, iktidarın her yaptığına giydirilen dokunulmazlık zırhı değildir.”

Dervişoğlu, devletin ancak hukuk devleti olduğu ölçüde güçlü olabileceğini belirterek, “Devletin derini olmaz, hukuku olur” dedi.

DEM Parti mitinglerine eleştiri

DEM Parti’nin bazı kentlerde düzenlediği “Özgürlük” mitinglerine de değinen Dervişoğlu, bu etkinlikleri eleştirerek şunları söyledi:

“Bunlar, devlet düşmanına özgürlük mitingleridir. Elinde 50 bin kişinin kanı olan birine özgürlük isteniyor. Türkiye sahipsiz değildir.”

İktidarın bu sürece “göz yumduğunu” iddia eden Dervişoğlu, toplumun bir kesiminin karşı karşıya getirildiğini savundu.

“Türkiye ne kadar hukuk devleti ise o kadar güçlüdür”

Dervişoğlu konuşmasının devamında, Türkiye’nin birliğinin hukuk ve adaletle sağlanabileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye ne kadar hukuk devleti ise ancak o kadar terörsüzdür. Ne kadar Cumhuriyet ise o kadar güçlüdür. Ne kadar adil ise o kadar bir bütündür.”

“Cumhuriyet için bayrak açıyorum”

Konuşmasının sonunda sert mesajlarını sürdüren Dervişoğlu, “özgürlük” adı altında bölücülük yapıldığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Özgürlük maskesi takmış sinsi bölücülüğe, teröristle devleti eşitleyen zihniyete bayrak açıyorum. Cumhuriyet için, üniter yapı için, Türk devletinin vakarı için bayrak açıyorum.”

Dervişoğlu, konuşmasını “Türkiye sahipsiz değildir, Türk milleti yalnız değildir” sözleriyle tamamladı.