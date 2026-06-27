Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Çocuk Dostu Başkent” uygulamaları kapsamında yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Demetevler Parkı içerisinde yer alan “Başkent Oyun Dünyası”, Başkentli çocukların güvenli, sağlıklı ve eğlenceli ortamlarda vakit geçirebilmeleri amacıyla hizmete açıldı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde, Demetevler Düğün Salonu’nun alt katında kurulan merkez, 3-10 yaş arasındaki çocuklara özel olarak tasarlandı. Deneyimli personellerin eşlik ettiği merkezde Hayal Gücü Atölyesi, Zekâ Oyunları Dünyası ve Sosyalleşme Köşesi olmak üzere üç farklı alan bulunuyor.

Çocuk sağlığına uygun malzemelerle hazırlanan oyun alanı, hijyen standartlarıyla da öne çıkıyor. Merkezde her oyun seansı sonrası 30 dakikalık aralıklarla detaylı dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriliyor.

“Başkent Oyun Dünyası”ndan 3-10 yaş arası çocuklar haftada bir kez ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Veliler, pazartesi günleri hariç olmak üzere oyunparki.ankara.bel.tr adresi üzerinden randevu oluşturabiliyor.