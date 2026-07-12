Trump, nükleer faaliyetlerin durdurulmasına yönelik bir anlaşmaya varıldığını ancak kısa süre sonra bir ABD gemisine İHA saldırısı düzenlendiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu belirterek, ABD'nin bölgede gerçekleştirdiği askeri operasyonlara değindi. Açıklamasında, "Hürmüz Boğazı açık. Dün gece onları yerle bir ettik, ağır bir şekilde bombaladık" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki tarafları "son derece kötü niyetli ve sorunlu insanlar" olarak nitelendiren Trump, son dönemde yürütülen görüşmeler sonucunda nükleer faaliyetlerin durdurulması da dahil olmak üzere kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını savundu.

"Anlaşmadan bir saat sonra gemimize İHA ile saldırdılar"

Trump, anlaşmanın sağlanmasının ardından kısa süre içinde ABD'ye yönelik saldırı gerçekleştirildiğini öne sürerek, "Her konuda anlaştık, her şeyden vazgeçtiler. Ancak bu mutabakatın hemen ardından, odadan çıktıktan bir saat sonra bir gemimize insansız hava aracıyla saldırdılar. Bu anlaşılması güç bir durum" dedi.

Trump'ın açıklamalarında sözünü ettiği saldırıya ilişkin bağımsız kaynaklardan doğrulanmış resmi bir bilgi paylaşılmadı. ABD yönetiminden de konuya ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Lindsey Graham için taziye mesajı

Programda, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham hakkında da konuşan Trump, Graham'ı "aileden biri" olarak gördüğünü belirtti.

Trump, "Onu kaybetmek gerçekten çok zor. Harika bir insandı. Aslında her bakımdan benzersiz bir şahsiyetti" ifadelerini kullanarak Graham'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.