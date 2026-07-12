Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa kenti ve çevresindeki askeri amaçlarla kullanılan limanlara yönelik saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıların uzun menzilli hava silahları ve insansız hava araçları (İHA) kullanılarak düzenlendiği bildirildi.

Odessa ve Çornomorsk limanları hedef alındı

Açıklamada, operasyon kapsamında Odessa ve Çornomorsk limanlarının vurulduğu ifade edildi. Söz konusu limanların Ukrayna ordusuna yönelik askeri malzeme sevkiyatı ve yakıt depolama faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Çornomorsk Limanı'nda Ukrayna ordusu için kuru yük taşıdığı belirtilen 2 gemi, bir deniz feribotu ve bir devriye botunun da saldırılarda hedef alındığını iddia etti.

Rusya'nın açıklamasında saldırıların askeri hedeflere yönelik gerçekleştirildiği belirtilirken, Ukrayna tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.