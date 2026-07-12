Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin siyasi stratejisinde değişikliğe gidileceğini ve bu doğrultuda hükümette kapsamlı bir revizyon yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko ile çalışma ofisinde bir araya geldiğini belirterek, ülkenin güvenlik, savunma ve dış politika hedeflerini değerlendirdiklerini ifade etti.

Hükümette değişiklik yapılacak

Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecini hızlandırmak, komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirmek ve cephede görev yapan Ukrayna ordusunu daha da desteklemek amacıyla yeni bir siyasi strateji benimsediklerini açıkladı.

Bu stratejinin hayata geçirilmesi için hükümette değişiklik yapılmasına karar verdiklerini belirten Zelenskiy, Bakanlar Kurulu'nun yenilenmesi konusunda Başbakan Yuliya Sviridenko ile mutabakata vardıklarını söyledi.

Hava savunması öncelikli gündem

Açıklamasında savunma alanındaki çalışmalara da değinen Zelenskiy, Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin üretimi için ABD'den gerekli lisansın alınmasına yönelik girişimlerin sürdüğünü ifade etti.

Ayrıca Avrupa ülkeleriyle ortak bir hava savunma sistemi oluşturulması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Zelenskiy, bu projelerin Ukrayna'nın güvenliği açısından öncelikli olduğunu vurguladı.

Sviridenko'ya teşekkür etti

Başbakan Yuliya Sviridenko'nun görev süresince başarılı ve istikrarlı bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Zelenskiy, Ukrayna hükümetindeki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Zelenskiy, Sviridenko'ya Ukrayna'nın kilit müttefiklerinden biriyle ilişkilerde yeni ve önemli bir görevi üstlenmesini teklif ettiğini belirterek, hükümette planlanan değişikliklerin Ukrayna Parlamentosu'nun desteğiyle kısa süre içinde hayata geçirilmesini beklediğini ifade etti.