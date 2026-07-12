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Ekiplerin çalışmasıyla denize giren otomobil iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil Cebeci Sahili'nde denize girdi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araç iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı.

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