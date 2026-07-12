Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil Cebeci Sahili'nde denize girdi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araç iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı.
Çadırların arasından denize ilerledi
Kaza, gece saatlerinde Cebeci Sahili'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sahilde kamp yapan vatandaşların kurduğu çadırların arasından geçerek denize sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç sudan çıkarıldı
Ekiplerin çalışmasıyla denize giren otomobil iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA