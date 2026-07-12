İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden çevreye rastgele ateş açan 3 şüpheli tutuklandı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Olay, 9 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki siyah renkli bir otomobilden çevreye silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Olay yerinde 10 boş kovan bulundu

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 10 adet boş kovan ele geçirildi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.

Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Kimlikleri belirlenen Y.A. (22), S.A. (25) ve S.A. (23), düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı saldırı kamerada

Öte yandan, şüphelilerin seyir halindeki otomobilden çevreye rastgele ateş açtığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve kamu güvenliğini tehdit eden benzer olaylara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.