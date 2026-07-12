Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

"Türkiye-Katar ilişkilerinin gelişmesinde büyük emeği vardı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Şeyh Hamad ile Başbakanlığı döneminde uluslararası platformlarda birlikte çalıştıklarını belirterek, Türkiye ile Katar arasındaki siyasi, ticari, askeri, insani ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyeye ulaşmasında önemli katkıları olduğunu vurguladı.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim."

Şeyh Hamad'ın İslam dünyasının huzuru, bölgenin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalar gösterdiğini belirten Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Katar halkına başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani başta olmak üzere merhum emirin ailesine, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan, mesajını şahsı, ailesi ve Türk milleti adına taziye dilekleriyle tamamladı.