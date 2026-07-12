Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna seslendi. Destek mesajları gönderen vatandaşlara teşekkür eden Güner, vicdanının rahat olduğunu belirterek en kısa sürede yeniden Çankayalılarla bir arada olmayı temenni etti.

Paylaşımına "Sevgili Komşularım, hepinize mutlu pazarlar diliyorum" sözleriyle başlayan Güner, süreç boyunca kendisine yöneltilen destek mesajlarının kendisine güç verdiğini ifade etti.

Güner paylaşımında, "Ben, sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım. Vicdanım rahat, alnım ak, başım dik. Çankaya'ya ve sizlere hizmet etmekten başka hiçbir gayem olmadı." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan gelen mesajları, duaları ve iyi dilekleri tek tek okuduğunu belirten Güner, "Desteğiniz bana güç veriyor. İyi ki varsınız." dedi.

Paylaşımının sonunda Çankayalılara yeniden kavuşacağı günü işaret eden Hüseyin Can Güner, "En kısa zamanda Çankaya'nın sokaklarında, parklarında ve mahallelerinde birlikte olmaya devam edeceğiz. Sevgi ve dayanışmayla..." mesajını paylaştı.

Güner'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve destek yorumu aldı.