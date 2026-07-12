İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari programı kapsamında Şemdinli ilçesinde bulunan 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Güvenlik güçleriyle bir araya gelen Çiftçi, terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çiftçi'ye ziyaretinde Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut eşlik etti.

Üs bölgesinde görev yapan askerlerle yemek yiyen ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Çiftçi, Zirvin Tepe'nin stratejik önemine dikkat çekti.

"Burası stratejik bir üs"

Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nin Türkiye'nin sınır güvenliği açısından kritik bir noktada bulunduğunu belirten Bakan Çiftçi, "Askerlerimizi, kahraman jandarmalarımızı bugün ziyarete geldik. Kendileriyle beraber yemek de yedik. Burası stratejik bir üs. Hemen biraz ilerimizde İran 7,5 kilometre ileride. Irak sınırına da 28 kilometre uzaklıktayız" ifadelerini kullandı.

Bölgede görev yapan Mehmetçik, jandarma ve güvenlik korucularının fedakarca çalıştığını vurgulayan Çiftçi, güvenlik güçleri sayesinde vatandaşların günlük hayatlarını huzur içinde sürdürdüğünü söyledi.

Çiftçi, görev sırasında hayatını kaybeden güvenlik güçlerini rahmetle anarak, gazilere de sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

NATO Zirvesi güvenliği açıklaması

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemlerine de değinen Bakan Çiftçi, sınır illerinin bu süreçte önemli rol üstlendiğini belirtti.

Çiftçi, güvenlik tedbirlerinin üç katmanlı olarak planlandığını ifade ederek, sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerinin görevlerini başarıyla yerine getirmesi sayesinde zirvenin sorunsuz tamamlandığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye projesi başarıya ulaşacak"

Terörle mücadelede gelinen noktayı değerlendiren Bakan Mustafa Çiftçi, Zirvin Tepe'nin aynı zamanda "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" uygulamasının temel noktalarından biri olduğunu belirtti.

Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah Terörsüz Türkiye projesi de hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan da zerre kadar şüphe duymuyorum" dedi.

Bakan Çiftçi, bölgede görev yapan tüm güvenlik personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.