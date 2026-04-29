Hakkari'de görevden alınarak yerine kayyum atanan eski Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a, 20 Kasım 2024'te Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'silahlı terör örgütü yönetme' suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Akış'ın avukatlarının itirazı üzerine dosyayı inceleyen Van Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yargılamanın usule uygun yürütülmediği, savunma hakkının kısıtlandığı ve siyasi parti faaliyetlerinin örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirildiği gerekçesiyle kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Bozma kararının ardından bugün yeniden görülen karar duruşmasına tutuklu bulunan Mehmet Sıddık Akış, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, DEM Parti il yöneticileri, Akış'ın yakınları ve avukatları da hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Akış, gizli tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, '16 yıl önce gizli tanığın söylediği şey bugün gerçeği yansıtmamaktadır. Daha önce gizli tanık olup sonrasında açık olarak beyanda bulunan tanık ile mahkemeniz huzurunda dinlenen açık tanıkların tamamı hakkımdaki ve diğer sanıklar hakkındaki beyanlarından vazgeçmiştir. Ben mağdur edildim. Belediye başkanı olmasaydım şu anda dışarıda olacaktım. Uzun yıllardır siyasetin içindeyim. Bu halk beni partimin her kademesinde seçti. Benim kongre ve yürüyüş yapmam siyasi parti faaliyetidir.' dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Akış'ın aynı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca tutuksuz yargılanan 6 sanığa 8 yıl 9'ar ay, 3 sanığa ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. (DHA)