Ankara’da Gümüş Strateji Grup ve Danışma Kurulu tarafından organize edilen “Gümüşhane’ye Değer Katanlar Ödül Töreni”, İlbank Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Gümüşhane’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan kişi ve kurumların onurlandırıldığı törende, birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Ara Başlık: Gümüşhane’nin Tarihi Mirasına Vurgu

Konuşmasında Gümüşhane’nin köklü geçmişine dikkat çeken Celal Adan, şehrin Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan zengin bir mirasa sahip olduğunu ifade etti. Gümüşhane’nin tarih boyunca önemli mücadelelere sahne olduğunu dile getiren Adan, özellikle savaş dönemlerinde gösterilen direnişin unutulmadığını belirtti.

Ara Başlık: “Dik Duruşunu Her Zaman Korudu”

Gümüşhanelilerin milli konularda her zaman ön safta yer aldığını söyleyen Adan, şehrin geçmişten bugüne güçlü duruşunu sürdürdüğünü ifade etti. Gümüşhane’nin hiçbir zaman boyun eğmeyen bir karaktere sahip olduğunu vurgulayan Adan, bu tavrın dost ve düşman tarafından da görüldüğünü dile getirdi.

Ara Başlık: Ödüller Takdim Edildi

Programın sonunda, farklı alanlarda Gümüşhane’ye katkı sunan kişi ve kurumlara ödülleri verildi. Törende ayrıca, Hürriyet Gazetesi Özel Haberler Müdürü Musa Kesler’e “Yılın Gazetecisi” ödülü takdim edildi.