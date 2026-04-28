Ankara’da hafta sonu için hava durumu tahminleri netleşmeye başladı. Meteorolojik değerlendirmelere göre başkent genelinde cumartesi ve pazar günleri parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde 17 ila 20 derece aralığında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinde ise serinlik hissedilecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor.

Yağış açısından ise Ankara genelinde kuvvetli ve yaygın bir sistem beklenmiyor. Bununla birlikte, pazar günü başta bazı ilçeler olmak üzere yerel ve kısa süreli sağanak geçişleri görülebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, hava koşullarındaki değişkenliğe dikkat çekerek vatandaşların ani yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmasını öneriyor. Genel görünüm itibarıyla Ankara’da hafta sonu planlarını etkileyecek düzeyde bir yağış beklenmezken, bulutlu gökyüzü etkisini sürdürecek.