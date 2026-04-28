Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu taşımacılığında dijitalleşme çalışmaları kapsamında yılda yaklaşık 24 milyon biletleme işleminin dijital ortamda gerçekleştirildiğini ve bu sayede 3 bin ağacın kesilmesinin önlendiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Yolcu Taşıma Platformu (YTP) ile biletleme, rezervasyon ve müşteri hizmetleri süreçlerinin tek çatı altında toplandığını belirtti. Dijital sistem sayesinde hem hizmet kalitesinin arttığını hem de çevresel katkı sağlandığını ifade etti.

Uraloğlu, platform üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle bilet alma süreçlerinin kolaylaştığını vurgulayarak, “Yılda yaklaşık 24 milyon biletleme işlemi dijital ortamda yapılıyor ve bu sayede 3 bin ağacın kesilmesi önleniyor” dedi.

TCDD tarafından geliştirilen sistemin tamamen yerli mühendislik ürünü olduğunu belirten Uraloğlu, bilet kesim süresinin gişede 15 saniyeye, mobilde ise 35 saniyeye kadar düştüğünü ifade etti. Sistemin bulut tabanlı altyapı ile günde 85 bin işlem kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

Uraloğlu ayrıca, 2025 yılında bilet satışlarının yüzde 45’inin mobil uygulama, yüzde 24’ünün ise web sitesi üzerinden gerçekleştirildiğini, yüksek hızlı trenlerde ise dijital satış oranının yaklaşık yüzde 90’a ulaştığını kaydetti.