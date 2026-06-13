Devlet televizyonunda yer alan habere göre, Hürmüzgan eyaletinde görevli ve ismi açıklanmayan bir yetkili, bölgede duyulan patlama sesinin nedenine ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkili, söz konusu seslerin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda geçiş kurallarını ihlal ettiği belirtilen gemilere yönelik gerçekleştirdiği uyarı atışlarından kaynaklandığını ifade etti.

Dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olarak kabul edilen Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişme, bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin dikkatleri yeniden Körfez'e çevirdi.

İranlı yetkililerden olayla ilgili daha kapsamlı bir açıklama yapılması beklenirken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.