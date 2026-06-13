Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak sigara ticaretine yönelik çalışma yürüttü.

Gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 500 paket kaçak sigara, 1000 elektronik sigara ve 11 elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, halk sağlığını ve ekonomiyi tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.