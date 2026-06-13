Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususî Pasaport Hamilerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma” resmen yürürlüğe girdi.

Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında onaylandı. Anlaşmanın, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı iş birliğinin artırılması ve vatandaşların seyahat süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki özel ilişkiler ile ikili bağların geliştirilmesine yönelik ortak irade doğrultusunda hazırlanan anlaşma, mütekabiliyet ilkesi esas alınarak oluşturuldu. Toplam 12 maddeden oluşan düzenleme kapsamında, diplomatik ve hususi pasaport sahibi Türk ve Suudi Arabistan vatandaşları karşılıklı olarak vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Yeni düzenlemenin, iki ülke arasındaki diplomatik temasların hızlanmasına, resmi ziyaretlerin kolaylaşmasına ve Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.