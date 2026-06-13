Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yıllardır firari durumda bulunan B.A. ve K.Ç.K.'nin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin saklandıkları adresler tespit edildi.

Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda, 2014 yılından bu yana aranan ve hakkında 48 ayrı aranma kaydı ile kesinleşmiş 68 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.A. yakalandı. Operasyonda ayrıca, 2023 yılından bu yana aranan, 22 ayrı aranma kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 43 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.Ç.K. da gözaltına alındı.

Yakalanan firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.