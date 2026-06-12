Basın İlan Kurumu (BİK) 33. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı, 20-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul’da yoğun bir gündemle gerçekleştirildi. Sektörün geleceğine yönelik önemli kararların alındığı toplantıda, hem stajyer öğrencileri sevindirecek adımlar atıldı hem de deprem bölgesindeki yerel basına yönelik desteklerin süresi uzatıldı.

Komisyon Raporları Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Toplantının son oturumunda, Yönetim Kurulunun Genel Kurula teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler detaylıca masaya yatırıldı. İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonlarında ele alınan gündem maddelerine ilişkin hazırlanan raporların okunmasının ardından oylama aşamasına geçildi.

Yapılan oylama sonucunda; Kurumun Durum Raporu ve Denetçiler Kurulu Raporu, Genel Kurul üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.

Stajyer Öğrencilere Ücret Kararı

Genel Kurulda alınan en dikkat çekici kararlardan biri de genç iletişimcilere yönelik oldu. Kurumda mevzuat kapsamında staj yapacak öğrencilere;

Stajın niteliği,

Staj süresi,

Fiilen staj yapılan gün sayısı,

esas alınarak ücret ödenmesine karar verildi. Bu adımın, sektöre adım atmaya hazırlayan öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı olması bekleniyor.

Bir Sonraki Toplantı Eylül’de

Genel Kurul, üyelerin dilek ve temennilerinin alınmasıyla başarıyla tamamlandı. Alınan karar doğrultusunda, Basın İlan Kurumu’nun bir sonraki Genel Kurul toplantısı 9-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.