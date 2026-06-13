A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB VNL kapsamında kritik Ankara etabına hazırlanırken, kadro Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu açıklamasına göre, ikinci etap maçları Ankara’da oynanacak ve milliler güçlü bir kadro ile turnuvada mücadele edecek.

Pasör Çaprazı ve Pasörler

Pasör çaprazı pozisyonunda Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu ve Melissa Vargas yer alırken; pasörlerde Cansu Özbay, Dilay Özdemir ve Elif Şahin görev yapacak.

Smaçör Kadrosu

Smaçör rotasyonunda Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek yer aldı.

Orta Oyuncular

Orta oyuncu pozisyonunda Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack-Kısal ve Zehra Güneş kadroya dahil edildi.

Liberolar

Libero pozisyonunda ise Eylül Akarçeşme Yatgın ve Gizem Örge forma giyecek.

Milliler, Ankara etabında alacakları sonuçlarla 2026 VNL’de üst sıralar için mücadele etmeyi hedefliyor.