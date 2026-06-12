Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda taraftarıyla buluşmaya hazırlanan Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonu genel kombine satışlarının başladığını duyurdu. Kırmızı-siyahlı ekibin Eryaman Stadyumu'nda oynayacağı tüm resmi iç saha maçlarını kapsayan kombine biletler, 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla satışa sunuldu.

Yeni sezonda takımını tribünden desteklemek isteyen taraftarlar için kombine satış süreci ve fiyatlar da netlik kazandı.

Kombineler Sadece Gençlerbirliği Logolu Passo Kart Sahiplerine Satılacak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kombine bilet satın alabilmek için taraftarların Gençlerbirliği logolu Passo taraftar kartına sahip olması gerekiyor.

Ayrıca kombine satın alma işlemlerinin tamamlanabilmesi için Passo kartlarının e-bilet kullanım süresinin en az 31 Mayıs 2027 tarihine kadar uzatılmış olması şartı aranacak.

Kombine Transfer Hakkında Önemli Detay

Genel satış döneminde satın alınan kombineler sezon boyunca en fazla 5 kez transfer edilebilecek. Ancak İl Güvenlik Kurulu ve kulüp yönetiminin alacağı kararlar doğrultusunda bazı karşılaşmalarda bireysel transfer kuralları ve izinlerinde değişiklik yapılabileceği belirtildi.

Gençlerbirliği 2026-2027 Sezonu Kombine Fiyatları

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak tüm resmi iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombine bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

Güney Kale Arkası: 12 bin TL

Maraton Tribünü: 16 bin TL

Sağ - Sol Kapalı Tribün: 24 bin TL

VIP Tribünü: 60 bin TL

Kırmızı-Siyahlılar Yeni Sezonda Tribün Desteği Bekliyor

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Gençlerbirliği, taraftarlarını Eryaman Stadyumu'nda takımlarının yanında olmaya davet etti. Kulüp yönetimi, yeni sezonda tribünlerin dolmasını ve kırmızı-siyahlı taraftarların takımlarına güçlü destek vermesini hedefliyor.