Kocaelispor taraftarı olarak bilinen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, katıldığı bir organizasyonda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalar yaptı. Alpdoğan, Kocaelispor’un Süper Lig’de kalmayı başardığını belirterek gelecek sezon için daha büyük hedeflerden bahsetti.

“Süper Lig’e çıkan takımların ilk hedefi ligde kalmak olur. Bu sene o hedefi gerçekleştirdik. Bir dahaki sene birkaç takviyelerle Konferans falan bir şeyler olur inşallah. Bekliyoruz yani” diyen Alpdoğan, Kocaelispor’un Avrupa hedefi için umutlu konuştu.

“Milli Takım En Kötü Yarı Final Görür”

Türkiye A Milli Futbol Takımı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Alpdoğan, Dünya Kupası hedefi konusunda oldukça iddialı konuştu:

“Orada gruptan çıkarız herhalde. Güveniyoruz. Milli takımda yıldızlar dolu. Gruptan Allah’ın izniyle çıkacağız. En kötü yarı final görürüz diye düşünüyorum. İnşallah kupayı da alırız.”

Hodri Meydan’a Selam Gönderdi

Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan’a da seslenen Alpdoğan, taraftarlara şu sözlerle destek mesajı verdi:

“Bütün Hodri Meydan’a, Kocaeli’ye selamlar. Hepiniz adamsınız be oğlum. Bu kupayı da İzmit’e getireceğiz.”