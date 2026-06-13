Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sınava katılan öğrencilere ve ailelerine iyi dileklerini iletti. Mesajında öğrencilerin heyecanını paylaştığını belirten Erdoğan, eğitim camiasına da başarı temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “LGS sınavına giren genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum. Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb’im zihin açıklığı versin.” ifadelerini kullandı.