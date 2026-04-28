INSECSPACE’2026 Konferansı, Türkiye Uzay Ajansı (Türkiye Uzay Ajansı (TUA)), TÜRKSAT, TÜBİTAK UZAY, Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) ve MONIN iş birliğiyle düzenleniyor. Anadolu Ajansı (AA) ise etkinliğe “Global İletişim Ortağı” olarak medya desteği sağlıyor.

Konferans, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)) Ankara’daki konferans salonunda yapılacak.

Uzayda güvenlik ve siber tehditler masada

INSECSPACE’2026 Konferans Başkanı Ali Yazıcı, uzay ve uydu teknolojilerinin artık yalnızca teknolojik ilerlemenin değil, aynı zamanda güvenlik ve stratejik egemenliğin de temel unsuru haline geldiğini vurguladı.

Yazıcı’ya göre günümüzde uzay sistemleri; siber saldırılar, elektronik harp faaliyetleri, sinyal karıştırma girişimleri ve veri güvenliği riskleriyle karşı karşıya. Bu durum, uydu altyapılarının yalnızca performansını değil, güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini de doğrudan etkiliyor.

Kritik teknolojiler ve yeni nesil yaklaşımlar

Konferans kapsamında şu başlıklar öne çıkacak:

Yapay zekâ destekli uydu sistemleri

Kuantum teknolojileri ve uzay uygulamaları

Çoklu yörünge (multi-orbit) operasyonlar

Çift kullanım (dual-use) teknolojiler

Robotik enkaz temizleme çözümleri

Uydu ömrünü uzatma teknolojileri

Tedarik zinciri güvenliği

Etkinlikte ayrıca “Uydu Sistemlerinde Yenilikçi Teknolojilerin Güvenli Kullanımı” teması çerçevesinde oturumlar düzenlenecek.

Sektörün tüm paydaşları bir araya geliyor

Konferans; uydu operatörleri, savunma ve havacılık sanayi temsilcileri, kamu kurumları, politika yapıcılar, akademisyenler ve AR-GE uzmanlarını aynı platformda buluşturmayı hedefliyor.

Uzmanlara göre INSECSPACE’2026, Türkiye’nin uzay ekosisteminde güvenlik odaklı inovasyon kültürünün gelişmesi ve uluslararası iş birliğinin güçlenmesi açısından stratejik bir rol oynayacak.