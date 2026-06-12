Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik ve ulaşım hazırlıkları hız kazandı. Başkentte düzenlenecek zirve kapsamında 55 bini silahlı polis ve jandarma olmak üzere toplam 70 bin personel görev alacak.

NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra 9 ülke liderinin de konuk olarak katılacağı zirve için kent genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılacak. Terörle mücadele, istihbarat, siber suçlarla mücadele, asayiş, trafik, özel harekat, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekipleri ile jandarma komando birlikleri kritik noktalarda görev yapacak.

Havalimanları ve Güzergahlarda Yoğun Güvenlik

Zirve süresince havalimanları, toplantı merkezleri, konaklama alanları ve liderlerin kullanacağı güzergahlarda geniş çaplı güvenlik önlemleri uygulanacak. Özellikle havalimanı bağlantı yollarında jandarma komando timleri görev yaparken, Ankara'ya giriş noktalarında da güvenlik kontrolleri artırılacak.

Etimesgut Havalimanı'nın zirve kapsamında önemli bir lojistik merkez olarak kullanılacağı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı başta olmak üzere bazı ülke liderlerine ait uçakların da buraya iniş yapacağı öğrenildi.

Lider Eşlerine Ankara Turu

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek liderlerin eşleri için de özel program hazırlandı. Program çerçevesinde başkentin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını kapsayan gezi organizasyonları düzenlenecek.

İçişleri Bakanı Çiftçi: Tüm Tedbirler Titizlikle Alınıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen toplantıda NATO Zirvesi'nin güvenlik hazırlıklarının kapsamlı şekilde değerlendirildiğini duyurdu.

Bakan yardımcıları Ali Çelik ve Kübra Güran Yiğitbaşı, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda zirveye yönelik son hazırlıklar ele alındı.

Çiftçi açıklamasında, "Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesi amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Kamu düzeninin korunması, misafir heyetlerin güvenliği ve zirvenin sorunsuz tamamlanması için gerekli tüm tedbirleri titizlikle almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye NATO Zirvesi'ne Hazır

Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki tecrübesine dikkat çeken Bakan Çiftçi, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasite sayesinde NATO Zirvesi'ne en üst düzeyde ev sahipliği yapılacağını belirtti.

Başkent Ankara'nın günler öncesinden zirve atmosferine girdiği gözlenirken, güvenlik, ulaşım ve lojistik alanlarında alınan kapsamlı önlemlerle dünyanın gözünün çevrileceği organizasyonun sorunsuz şekilde tamamlanması hedefleniyor.