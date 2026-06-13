2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk karşılaşmasında ABD ile Paraguay kozlarını paylaştı. Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetimindeki mücadelede ABD, rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyerek sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın gol perdesi 7'nci dakikada açıldı. Sol kanattan gelişen atakta Christian Pulisic'in taşıdığı topta Weston McKennie'nin çevirdiği topu Paraguaylı Bobadilla kendi ağlarına gönderince ABD 1-0 öne geçti.

İlk yarıda baskısını sürdüren ABD, 31'inci dakikada Folarin Balogun'un golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Balogun, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti ve ABD soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

Paraguay'ın çabası yeterli olmadı

İkinci yarıda farkı azaltmak için yüklenen Paraguay, 73'üncü dakikada Mauricio'nun golüyle umutlandı. Enciso'nun hazırladığı pozisyonda gelen gol skoru 3-1'e getirdi.

Ancak maçın son anlarında ABD bir kez daha gol buldu. Uzatma dakikalarında Giovanni Reyna'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve mücadele 4-1 sona erdi.

ABD'den D Grubu'na güçlü başlangıç

Bu sonucun ardından ABD, D Grubu'na üç puanla başlarken önemli bir averaj avantajı da elde etti. ABD ikinci grup maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Paraguay ise gruptaki bir sonraki karşılaşmasında Türkiye ile mücadele edecek.

Maçın skoru

ABD: 4

Paraguay: 1

Goller: Bobadilla (KK) 7', Balogun 31', 45+5', Reyna 90+8' (ABD) - Mauricio 73' (Paraguay)