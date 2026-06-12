Nadir Metal, Türkiye’nin 24 yıl aradan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası sahnesine dönüşüne özel olarak hazırladığı altın ve gümüş külçe koleksiyonunu tanıttı. FIFA lisanslı özel seride Türk bayrağı, Kız Kulesi, Ayasofya ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi Türkiye’nin simgeleri yer aldı.

İstanbul’da düzenlenen lansmanla tanıtılan koleksiyon, hem yurt içi hem de yurt dışı satışa sunulmak üzere Nadir Metal ve NadirGold’un internet siteleri üzerinden ön siparişe açıldı.

FIFA Lisanslı Özel Üretim

Nadir Metal Rafineri, FIFA World Cup 2026 lisans haklarını elinde bulunduran MDM iş birliğiyle üretilen koleksiyonun, dünyada sınırlı sayıda rafineriye verilen özel bir yetki kapsamında hazırlandığını açıkladı.

Şirket yetkilileri, koleksiyonun Türkiye’de tasarlanıp üretilerek uluslararası pazarlara ihraç edileceğini belirtti.

Farklı Gramajlarda Altın ve Gümüş Külçeler

Nadir Metal Strateji, Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Grup Başkanı Selman Bayoğlu, koleksiyona ilişkin yaptığı açıklamada farklı yatırım seçenekleri sunulduğunu ifade etti.

Bayoğlu, “Altında 1, 5, 10 ve 20 gram külçeler ürettik. İstenirse 1 kilograma kadar üretim yapılabiliyor. Gümüşte ise 50 ve 100 gramlık seçenekler bulunuyor. Yurt dışı için ayrıca 1 onsluk külçeler de mevcut” dedi.

Ürünlerin fiyatlarının güncel piyasa koşullarına göre belirlendiğini aktaran Bayoğlu, sevkiyat sürecine ilişkin olarak da “Ön sipariş veren müşterilerimize, ürünler stoklara girdikten sonra sigortalı şekilde teslimat yapılacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye Simgeleri Koleksiyonda Yer Alıyor

Koleksiyonda Türk tasarımcılar tarafından hazırlanan özgün motifler dikkat çekiyor. Türk bayrağı, Kız Kulesi, Ayasofya ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi simgelerin yer aldığı külçeler, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle de deneyimlenebiliyor.

Yetkililer, tasarımların FIFA tarafından tek tek onaylandığını ve koleksiyonun resmi lisanslı ürün statüsünde olduğunu vurguladı.

Küresel Pazara Açılan Özel Seri

Nadir Metal, koleksiyonun sadece Türkiye’de değil, birçok ülkede de satışa sunulacağını belirterek küresel pazarda güçlü bir hedef belirlediklerini açıkladı.

Şirket ayrıca FIFA World Cup 2026 lisansı kapsamında üretim yetkisinin 31 Aralık 2026’ya kadar devam edeceğini, satışların ise 31 Aralık 2027’ye kadar süreceğini bildirdi.

“Millî Heyecanı Küresel Arenaya Taşıyoruz”

Selman Bayoğlu, koleksiyonun hem yatırım hem de hatıra değeri taşıdığını belirterek, “Millî heyecanı, koleksiyon değerini ve sürdürülebilir üretim anlayışını bir araya getirdik” dedi.

FIFA lisans ortağı MDM temsilcisi Christian Haus ise Nadir Metal’in uluslararası standartlara sahip güçlü bir üretici olduğunu vurgulayarak iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haus ayrıca Türkiye’nin güçlü altın ekosistemine dikkat çekerek, FIFA Dünya Kupası 2026’nın küresel ruhunu yansıtan bu özel koleksiyonun önemli bir proje olduğunu ifade etti.