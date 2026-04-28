Ankara'da günlerdir süren maden işçilerinin eylemleri, İçişleri Bakanlığı, koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantının ardından sona erdi.

işçi ve işveren taraflarının bir araya geldiği görüşmelerde uzlaşma sağlandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, tarafların anlaşmaya vardığı ve eylemlerin sonlandırıldığı bildirildi.

Görüşmelere İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlık ederken, ilgili bakanlık temsilcileri, sendika yetkilileri ve şirket tarafı da toplantıda hazır bulundu.

Uzlaşmayla birlikte maden işçilerinin sürdürdüğü eylemler sona ererken, anlaşmanın detaylarının ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.